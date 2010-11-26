В суботу на сході очікується дощ

Харків. 26 листопада. УНІАН. 27 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями. У південній, східній частинах та на Дніпропетровщині очікується дощ, місцями сильний, вночі в горах Криму - дуже сильний дощ, на півдні подекуди грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. На сході та півдні температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 4-9°; у Криму вночі - 6-11° тепла, вдень - 11-16°.

На решті території мокрий сніг, у центральних областях - з дощем (на півночі вдень - невеликий мокрий сніг); на Прикарпатті та в Карпатах місцями сильний сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, в горах пориви 15-20 м/с. Вночі на дорогах західних та північих областей подекуди ожеледиця. Температура вночі - 5-0° морозу, вдень - 0-5° тепла (в Карпатах протягом доби – 7-1° морозу); у центральних областях вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 2-7° тепла.

По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі - помірний, вдень - невеликий мокрий сніг. Вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-0° морозу, вдень - 0-5° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Вночі йтиме помірний, вдень - невеликий мокрий сніг. Вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-0° морозу, вдень - 1-3° тепла.