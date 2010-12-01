Операція «Канал-2010»: порушено 898 справ

Харків. 1 грудня. УНІАН. На Харківщині за результатами проведення міжнародної антинаркотичної операції «Канал-2010» порушено 898 кримінальних справ, з них 125 – за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, до кримінальної відповідальності притягнуто 23 особи, з них 4 наркоторговці.

У ході проведення операції всього з незаконного обігу вилучено 1,3 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, 11 одиниць холодної зброї, 44 одиниці боєприпасів та 1 пістолет, перероблений для стрільби бойовими кулями. Виявлено 153 факти, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, у тому числі 42 факти збуту наркотичних засобів та 5 фактів незаконного перевезення наркотиків. Правоохоронці у тому числі виявили 3 факти, пов’язані із незаконним обігом наркотиків, вчинені групою осіб.

Працівники міліції перекрили 3 міжнародних канали постачання наркотичних засобів через державний кордон з території України до території Російської Федерації.

Зокрема, 22 листопада 2010 року на пункті пропуску «Тополі-Валуйки» митного пункту «Куп’янськ» Харківської обласної митниці під час здійснення митного контролю одного з вагонів потягу «Донецьк-Москва» під полицею бокового місця вилучено 440 г марихуани, яка належала 19-річнму мешканцю Луганської області.

За виявленими фактами порушені кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).