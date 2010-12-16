Сім’ї з Лозової отримали квартири в Пісочині

Харків. 16 грудня. УНІАН. Отримали нові квартири сім`ї, які проживала на території 61-го арсеналу в Лозовій Харківської області, де раніше сталися вибухи на військових складах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, ключі та ордери від квартир 21 сім`ї, яка відселяється з Лозової в новий будинок у селищі Пісочин Харківського району, вручили губернатор Михайло ДОБКІН та голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ.

Вітаючи новоселів, М.ДОБКІН відзначив: «За 4 місяці доручення Президента про розселення людей, що проживають на території 61-го арсеналу в Лозовій, виконане. Ми намагалися встигнути все до Нового року, щоб настрій у всіх було відповідним».

За словами губернатора, мікрорайон, де мешкатимуть новосельці, «буде розвиватися, упорядковувати, і багато людей отримає можливість проживати тут у комфортних умовах».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня ордери та ключі від квартир були вручені 17 родинам, які раніше проживали на території 61-го арсеналу, і отримали нові помешкання в місті Лозова. М.ДОБКІН запевнив, що до 23 грудня 2010 р. всі сім’ї, які проживали на території 61-го арсеналу в Лозовій, отримають ключі від нових квартир. За його словами, вже придбана 71 квартира на суму 19,2 млн. грн. Ще 50 квартир будуть придбані після закінчення оформлення тендерної процедури - орієнтовно, за 10 днів.

Довідка УНІАН. Пожежа на території 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ поблизу міста Лозова, де зберігається майже 95 тисяч тонн боєприпасів, сталася 27 серпня 2008 р. Через це виникла детонація боєприпасів. Вони розлетілися у тому числі і за межі артилерійського складу.