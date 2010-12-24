У Харкові між владою і власниками ринків підписано Меморандум порозуміння

Харків. 24 грудня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація, правоохоронні і державні органи контролю та власники і адміністрації продовольчих ринків підписала Меморандум порозуміння про створення суб`єктам господарювання, які здійснюють торгівлю на продовольчих ринках області, умов для забезпечення стабільних цін на основні продукти харчування.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

За словами губернатора Михайла ДОБКІНА, таким чином завершується робота, розпочата цього року Харківською облдержадміністрацією щодо наведення порядку в ціноутворенні на харківських ринках, торгових майданчиках та в супермаркетах. «Сьогодні, - зазначив М.ДОБКІН, - цінова політика в Харківській області стабілізувалася. Наступного року ми маємо вирішити проблеми, які призводять до підвищення вартості основних продуктів харчування.

М.ДОБКІН висловив упевненість, що Меморандум «дасть нам можливість дати підприємцям, які торгують на ринках, спокійно провести передноворічний розпродаж». На його думку, «до Нового року кількість перевірок і контрольних дій буде скорочено до мінімуму».

Влада очікує, що підписання Меморандуму забезпечить збереження стабільної цінової ситуації в 2010-2011 роках. Правоохоронні та контролюючі органи зобов`язуються мінімізувати перевірки ринків та суб`єктів господарювання, що здійснюють торгівлю на ринках основними продуктами харчування. Керівники продовольчих ринків, згідно з Меморандумом, зобов`язуються створювати на ринках умови для торгівлі основними продуктами харчування, насамперед продукцією сільгоспвиробників, а також переглянути і привести до економічно обґрунтованого рівня вартість послуг та оренди торгових місць, не допустити необґрунтованого їх підвищення.

«Ми з вами тільки побічно можемо впливати на збільшення або зниження цін на основні продукти харчування. Тим не менше, я впевнений, що навіть така участь дозволить підприємцям знизити ціни або, принаймні, не допускати безпідставного їх підвищення», - наголосив М.ДОБКІН.

Представники сторін констатували, що всі зазначені у Меморандумі зобов`язання дозволять створити для суб`єктів господарювання, підприємців, умови, за якими очікується зниження і стабілізація цін на продовольчих ринках на соціальні товари.

У свою чергу, в межах своїх повноважень облдержадміністрація буде сприяти

закупівлі суб`єктами господарювання в Аграрному фонді України та Держкомрезерві України соціально значущих продовольчих товарів в обсягах, необхідних для збереження стабільної цінової ситуації на продовольчому ринку регіону.