В Україні нащадкам пенсіонера обіцяють успадкування його коштів

Харків. 12 січня. УНІАН. За накопичувальної системи пенсійного забезпечення нащадки пенсіонера зможуть отримувати залишок коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова правління Пенсійного фонду України Борис ЗАЙЧУК під час кущової наради Харківської, Полтавської та Сумської областей з питань пенсійного реформування в рамках проведення публічного громадського обговорення системи соціально-економічних реформ.

Він спростував чутки про те, що кошти, акумульовані на накопичувальному рахунку пенсіонера, після його смерті будуть анульовані.

«Найголовніше, що ці гроші успадковуються. Не дай Бог, щось з людиною стається, його близькі, діти чи хто, ці гроші успадкують, і вони будуть мати виплати», - сказав Б.ЗАЙЧУК.

Як відомо, одним із пунктом пенсійної реформи є запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення.