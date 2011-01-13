На Харківщині працюють пункти допомоги людям

Харків. 13 січня. УНІАН. В Харківській області функціонують пункти обігріву та роздачі харчів і одягу людям, що опинилися в кризовій ситуації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в усіх районах області та міста Харкові сьогодні функціонують пункти, де люди, що опинилися в кризовому стані, можуть отримати невідкладну допомогу, обігрітися, отримати їжу, одяг та взуття.

Найбільше пунктів допомоги відкрилися в Лозівському (22), Ізюмському (7) та Золочівському (5) районах.

Такі пункти будуть надавати допомогу людям в осінньо-зимовий період в умовах зниження температури повітря та погіршення метеорологічної ситуації, зазначили у прес-службі.