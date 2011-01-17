У лікарні помер чоловік, який вистрибнув з 4-го поверху приміщення Лозівської міліції

Харків. 17 січня. УНІАН. 39-річний чоловік, який 9 січня вистрибнув з вікна 4-го поверху адміністративного будинку Лозівського міського відділу міліції, помер у Лозівській районній лікарні.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю (ЦЗГ) Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

За її словами, «чоловік помер у лікарні в суботу, 15 січня. За даними лікарів, всі ці дні він перебував у стабільно важкому стані».

Про причини його смерті, сказала Л.ВОЛКОВА, буде повідомлено «після висновків судово-медичної експертизи».

Як повідомляв УНІАН, 9 січня з чисельними забиттями тіла до Лозівської центральної лікарні було доправлено 39-річного чоловіка, який вистрибнув з вікна 4-го поверху адміністративного будинку Лозівського міського відділу міліції. Згідно з повідомленням ЦЗГ, після отримання інформації про те, що 39-річний чоловік та його співмешканка (1973 р.н.) займаються незаконним зберіганням наркотиків, їх було запрошено до Лозівського міськвідділу міліції. Увійшовши до кабінету, громадянин 1971 р.н. з невідомих причин вистрибнув з 4-ого поверху будівлі.

За словами заступника начальника ГУ МВС України в Харківській області Андрія СТАРОДУБЦЕВА, «працівники міліції намагалися не дати чоловікові вистрибнути з вікна. Однак, все відбулося душе швидко, і чоловік все ж таки вистрибнув з вікна. В цей час на четвертому поверсі знаходилися інші цивільні особи, які перебували в міськвідділі з інших питань та які засвідчили, що ніяких недозволених методів до чоловіка не застосовувалося».

ЦЗГ повідомляв, що, за зовнішніми ознаками, чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння. Його зразки крові були направлені на експертизу.