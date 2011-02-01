У Харкові підприємці вимагають відставки уряду і Верховної ради

Харків. 1 лютого. УНІАН. У Харкові на площі Свободи перед будинком облдержадміністрації близько 300 підприємців проводять пікет із вимогами відставки Кабінету міністрів України та Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, підприємці тримають національні прапори, символіку Харківської обласної профспілки підприємців і транспаранти з написами: «Уряд – у відставку, кодекс – на смітник!», «Ні податковим репресіям», «Геть антинародний уряд», «Вимагаємо дострокових виборів Верховної ради».

Голова Харківської міської профспілки підприємців Олександр ШАРМАР заявив, що підприємці не задоволені прийнятим Податковим кодексом, оскільки «в ньому більше двадцяти серйозних юридичних ляпів» та він не вводить мораторій на перевірки підприємницької діяльності, на чому наполягали учасники попереднього «підприємницького» майдану.

«Такий сирий документ не повинен був творитися на світ та прийматися Верховною радою. Експерименти над Україною неприпустимі», - сказав О.ШАРМАР.

Учасники акції наголосили також на неприпустимості неправомірних перевірок торговельних майданчиків правоохоронцями та різними контролюючими органами, які, за словами пікетувальників, відбулися протягом січня у Києві, Одесі, Миколаєві та інших містах України.

У зв’язку з цим учасники мітингу ухвалили та передали звернення до голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА з вимогою «запровадження термінових та невідкладних заходів щодо недопущення подібних грубих порушень законодавства України з боку співробітників правоохоронних та контролюючих органів».

«Ми сподіваємося, що мер і губернатор не допустять такої сваволі, яка відбулася в Києві, Одесі та ряді інших міст», - зазначив О.ШАРМАР.