Застрелився охоронець народного депутата

11:11, 03 лютого 2011
Харьків
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Харків. 3 лютого. УНІАН. У Кременчуку Полтавської області застрелився міліціонер, який працював у Державній службі охорони.

За попередніми даними, одержаними УНІАН від начальника відділу з питань зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області Юрія СУЛАЄВА, трагедія сталася сьогодні вранці.

«Він вистрілив собі в голову з пістолета Макарова. 25-річного міліціонера намагалися врятувати лікарі, але в лікарні він помер. Причини й обставини трагедії з`ясовуються», - повідомив Ю.СУЛАЄВ.

Він також відзначив, що даний факт розслідує спецкомісія МВС. На місце трагедії - в квартиру загиблого - виїжджали начальник міліції Кременчука Анатолій КОНОНЕНКО і прокурор міста Віктор ПАВЛІЙЧУК. Вони повідомили, що підстав говорити про вбивство немає.

Також стало відомо, що загиблий був охоронцем народного депутата, новообраного мера Кременчука Олега БАБАЄВА.

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