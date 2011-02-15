Ярославський запросив Януковича на відкриття 5-зіркового готелю

Харків. 15 лютого. УНІАН. Генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент компанії DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ запросив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на відкриття 5-зіркового готелю у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, своє запрошення О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ оприлюднив сьогодні у Харкові під час розширеного засідання Регіонального комітету з економічних реформ, яке пройшло під головуванням В. ЯНУКОВИЧА.

За словами бізнесмена, відкриття 5-зіркового готелю, який споруджується «з нуля», відбудеться в грудні 2011 року.

«На площі Свободи будується готель на 180 місць з усіма атрибутами, де буде розміщуватися штаб УЄФА. В грудні будемо відкривати. Якщо буде час, Вікторе Федоровичу, Михайле Марковичу (губернатор Михайло ДОБКІН – ред.), раді будемо бачити вас на відкритті готелю», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Крім того, президент ФК «Металіст» сказав, що буде радий бачити В.ЯНУКОВИЧА на іграх свого клубу в Лізі Європи, зокрема на матчі з німецьким «Байєром» 17 лютого в Харкові.

«Знаючи, що Ви є давнім уболівальником…щоправда іншої команди… 17 числа запрошую Вас на стадіон. І всіх присутніх запрошую на матч «Металіст» – «Байєр», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ промовляючи на зібранні. На що В.ЯНУКОВИЧ відповів: «17-го буду в Одесі, запрошуйте одеситів».

Торкаючись питань підготовки до Євро-2011, ректор Харківського національного університету ім. Каразіна Віль БАКІРОВ повідомив на засіданні про успішну реалізацію спільної з ФК «Металіст» програми «Назустріч одне одному». Проект передбачає підготовку волонтерів, які залучатимуться до програми прийому гостей Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, промовляючи сьогодні на засіданні Регіонального комітету з економічних реформ, яке пройшло під головування Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ зазначив, що вважає успішним приватно-державне партнерство в процесі підготовки України до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Довідка УНІАН. Загальний обсяг капіталовкладень Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО в підготовку Харкова до Євро-2012 становить $251 млн. Кошти приватного інвестора спрямовані на реконструкцію стадіону «Металіст» і харківського аеропорту (проекти приватно-державного партнерства), будівництво дитячої футбольної академії та тренувальної бази, а також 5-зіркового готелю на площі Свободи, першого в Харкові, спочатку спроектованого за «5-зірковими стандартами».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА