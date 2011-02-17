Ліга Європи: результати зустрічей

23:19, 17 лютого 2011
Харьків
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Матчі тривають

Харків. 17 лютого. УНІАН. Відбулися матчі 1/16 Ліги Європи.

Бешикташ - Динамо 1:4 (Куарежма 37 - Вукоєвич 27, Шевченко 50, Юссуф 57, Гусєв 90 пен.)

Металіст - Байєр 0:4 (Дердійок 23, Кастро 72, Сем 90, 90+2)

Рубін - Твенте 0:2

Лех (Познань) - Брага 1:0

Андерлехт - Аякс 0:3

Наполи - Вільярреал 0:0

БАТЕ - ПСЖ 1:2

Бенфіка - Штутгарт 2:1

Аріс - Манчестер Сіті 0:0 (матч пройшов 15 лютого)

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У ці хвилини тривають зустрічі

Янг Бойз - Зеніт

Базель - Спартак М

Спарта - Ліверпуль

Глазго Рейнджерс - Спортинг

Лілль – ПСВ

Севілья - Порту

ПАОК - ЦСКА М

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