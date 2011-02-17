Ліга Європи: результати зустрічей

Матчі тривають

Харків. 17 лютого. УНІАН. Відбулися матчі 1/16 Ліги Європи. Бешикташ - Динамо 1:4 (Куарежма 37 - Вукоєвич 27, Шевченко 50, Юссуф 57, Гусєв 90 пен.) Металіст - Байєр 0:4 (Дердійок 23, Кастро 72, Сем 90, 90+2) Рубін - Твенте 0:2 Лех (Познань) - Брага 1:0 Андерлехт - Аякс 0:3 Наполи - Вільярреал 0:0 БАТЕ - ПСЖ 1:2 Бенфіка - Штутгарт 2:1 Аріс - Манчестер Сіті 0:0 (матч пройшов 15 лютого) *** У ці хвилини тривають зустрічі Янг Бойз - Зеніт Базель - Спартак М Спарта - Ліверпуль Глазго Рейнджерс - Спортинг Лілль – ПСВ Севілья - Порту ПАОК - ЦСКА М

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