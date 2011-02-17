Ліга Європи: результати зустрічей
23:19, 17 лютого 2011Харьків
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Матчі тривають
Харків. 17 лютого. УНІАН. Відбулися матчі 1/16 Ліги Європи.
Бешикташ - Динамо 1:4 (Куарежма 37 - Вукоєвич 27, Шевченко 50, Юссуф 57, Гусєв 90 пен.)
Металіст - Байєр 0:4 (Дердійок 23, Кастро 72, Сем 90, 90+2)
Рубін - Твенте 0:2
Лех (Познань) - Брага 1:0
Андерлехт - Аякс 0:3
Наполи - Вільярреал 0:0
БАТЕ - ПСЖ 1:2
Бенфіка - Штутгарт 2:1
Аріс - Манчестер Сіті 0:0 (матч пройшов 15 лютого)
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У ці хвилини тривають зустрічі
Янг Бойз - Зеніт
Базель - Спартак М
Спарта - Ліверпуль
Глазго Рейнджерс - Спортинг
Лілль – ПСВ
Севілья - Порту
ПАОК - ЦСКА М
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