Добкін порівнює опозицію з чупакаброю?

Харків. 28 лютого. УНІАН. На Харківщині немає опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН заявив на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів про діяльність опозиції у регіоні.

«Я справді вважаю, що опозиції в Харківській області немає. Є політичні сили, які намагаються опонувати», - сказав він.

М.ДОБКІН зазначив, що губернатор щороку на сесії обласної ради публічно звітує про свою роботу, але жодна опозиційна політична сила не використовує таку форму спілкування для конструктивної критики.

Голова ОДА зазначив, функцію опозиції на Харківщині часто виконують окремі засоби масової інформації.

«Сьогодні є окремі засоби масової інформації, які вибудували свою роботу таким чином, що вони виконують роботу за неіснуючу опозицію», - сказав М.ДОБКІН.

«Якщо вона й є (опозиція), то, як одна відома тварина, якої ніхто не бачив», - підсумував губернатор.