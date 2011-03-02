У Харкові ліквідували потужний конвертаційний центр

Харків. 2 березня. УНІАН. У Харкові податківці ліквідували конвертаційний центр, через який у 2009-2011 роках незаконно було конвертовано в готівку понад 68 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації в Харківській області.

У процесі ліквідації центру під час проведення обшуків правоохоронці виявили понад 211 тис. грн. готівки, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, а також печатки та штампи фірм, що контролювались конвертаційним центром. Крім того, на рахунках конвертаторів заблоковано понад 181 тис. грн.

Як встановило слідство, послугами центру з незаконної конвертації грошових коштів користувались легальні підприємства Харкова.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою чи службовим становищем). Ведеться слідство.