УЄФА розмісить штаб-квартиру у «Kharkiv Palacе» Ярославського

Харків. 4 березня. УНІАН. Спілка європейських футбольних асоціацій та група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО підписали договір про розміщення штаб-квартири УЄФА на час проведення фінальних матчів Євро-2012 у Харкові в новому 5-зірковому готелі «Kharkiv Palacе».

Як передає кореспондент УНІАН, цей договір сьогодні у Харкові підписали Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, як керівник Місцевого організаційного комітету Євро-2012 і директор Турніру в Україні, з одного боку, і О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, як інвестор будівництва і власник готелю - з іншою.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому УЄФА вибрала саме цей готель, М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що цьому «є проста відповідь: тому що він найкращий з усіх існуючих». «Перший критерій є те, - сказав він, - що будівництво ведеться швидкими темпами, будівництво ведеться якісно, і це буде готель, який відповідатиме стандарту п’яти зірок».

М.ЛУБКІВСЬКИЙ висловив переконання, що «родині УЄФА буде найкомфортніше в цьому готелі». «Крім того, - зазначив директор Турніру, - ми віримо панові ЯРОСЛАВСЬКОМУ, що він побудує цей готель».

М.ЛУБКІВСЬКИЙ відмітив при цьому, що «це перша міні-штаб-квартира УЄФА, з якою МОК уклав угоду». За його словами, головна штаб-квартира УЄФА розміститься в Києві, а три міні-штаб-квартири – у Львові, Донецьку і Харкові. «Сьогодні ми підписали з Харковом і дуже сподіваємося на те, що ближчим часом підпишемо угоди іншими готелями».

«Що стосується номерного фонду, - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ, - то у нас немає великих застережень з приводу Харкова». «Більше того, - додав він, - номерний фонд цього готелю допомагає нам виконувати вимоги УЄФА».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові було оголошено, що новий готель, який споруджується до Євро-2012, носитиме назву «Kharkiv Palace». Він стане першим в Україні готелем, від початку спроектованим за 5-зірковими стандартами. Будівництво готелю веде група DCH на центральній площі Харкова - майдані Свободи. «Kharkiv Palace» споруджується на 100 % за рахунок приватних інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО і є одним з ключових об`єктів Євро-2012 у Харкові. Відкриття готелю намічене на грудень 2011 р. Загальний обсяг інвестицій в його будівництво, за попередніми оцінками, перевищить 100 млн. дол.

Довідка УНІАН. Група DCH реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальний обсяг інвестицій у програму становить 250 млн. дол.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА