Представники УЄФА задоволені ходом підготовки Харкова до Євро-2012

Харків. 4 березня. УНІАН. Представники УЄФА залишилися задоволеними ходом підготовки Харкова до Євро-2012.

Свої коментарі журналістам за підсумками наради з питань підготовки столиці Слобожанщини до чемпіонату Європи з футболу, яка пройшла сьогодні у Харкові, на прохання кореспондента УНІАН зробили операційний директор Турніру УЄФА Євро-2012 Мартін КАЛЛЄН та спеціальний представник президента УЄФА з Євро-2012 Франтішек ЛАВРІНЄЦ.

«У нас була дуже хороша, конструктивна розмова з мером та його командою. Місто представило сьогодні інформацію з ключових проектів, а ми поділилися своїми коментарями. Ми оглянемо ще два проекти: стадіон і аеропорт, після чого відлітаємо до Львова. Роботи тривають, ще багато треба зробити, але виглядає непогано», - сказав М.КАЛЛЄН.

Ф.ЛАВРІНЄЦ, який побував у Харкові вперше, відзначив великих обсяг робіт, проведених у ході підготовки до турніру. «Я у Харкові перебуваю вперше. Тут дуже багато роботи вже зроблено. Люди відповідальні – як представники міста, так і приватні інвестори. Працюють лише на успіх. Я гадаю, що це буде велике свято для Харкова і всієї України», - сказав Ф.ЛАВРІНЄЦ.

Представник президента УЄФА побажав, «щоб збірна України добре зіграла».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові було презентовано назву 5-зіркового готелю «Kharkiv Palace», що споруджується до Євро-2012. У презентації взяли участь операційний директор Турніру УЄФА Євро-2012 Мартін КАЛЛЄН, спеціальний представник президента УЄФА з Євро-2012 Франтішек ЛАВРІНЄЦ, а також директор Турніру в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ. Презентація назви нового готелю, який стане першим у Харкові, від початку спроектованим за стандартами 5-зіркового, відбулася на майдані Свободи у центрі міста, де ведеться будівництво. У рамках заходів між УЄФА та групою група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО підписано договір про розміщення штаб-квартири УЄФА на час проведення фінальних матчів Євро-2012 у готелі «Kharkiv Palacе». Будівництво готелю веде група DCH на центральній площі Харкова - майдані Свободи. «Kharkiv Palace» споруджується на 100 % за рахунок приватних інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО і є одним з ключових об`єктів Євро-2012 у Харкові. Відкриття готелю намічене на грудень 2011 р. Загальний обсяг інвестицій в його будівництво, за попередніми оцінками, перевищить 100 млн. дол.

На знімках: Мартін КАЛЛЄН, Франтішек МАРТІНЄЦ і директор Турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ у Харкові, 4 березня 2011 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА