Харків. 10 березня. УНІАН. У прокуратурі Харківської області створено «гарячу лінію», куди громадяни можуть звертатися зі своїми питаннями або скаргами.

Про це поінформував під час «прямої лінії» у газеті «Слобідський край» прокурор області Геннадій ТЮРІН, повідомляє прес-служба прокуратури.

Телефон «гарячої лінії» - 098 - 2- 970 - 970.

За словами Г.ТЮРІНА, «гаряча лінія» - це вільний інформаційний канал, який працює 24 години на добу. Протягом дня оперативний працівник веде журнал дзвінків: будь-яка інформація береться на контроль, щоб потім її можна було перевірити. Вночі дзвінки також фіксує черговий.

«Сподіваюся, що наше постійне спілкування з представниками засобів масової інформації викликатиме більше довіри до всіх правоохоронних органів й особисто до прокурора області та його команди. Тоді, знаючи цей телефон, харків`яни та мешканці області надаватимуть нам актуальну інформацію, яка допоможе притягати до кримінальної відповідальності нечистих на руку людей», - сказав Г.ТЮРІН.