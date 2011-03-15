Добкін на тверду «четвірку» оцінив роботу уряду

Харків. 15 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН оцінив рік роботи Кабінету міністрів України на тверду четвірку за п`ятибальною шкалою, повідомляє прес-служба губернатора.

«За п`ятибальною шкалою за ту роботу, яку наш уряд виконав минулого року, я б поставив тверду четвірку», - сказав М.ДОБКІН в ефірі програми обласного радіо «Зворотний зв`язок».

«Про кожну галузь, - додав губернатор, - можна довго говорити. Від ідеалу ще дуже далеко, дуже багато невирішених проблем, дуже багато серйозних завдань, які ставить перед владою центральною та регіональною населення нашої країни. Крок за кроком будемо їх вирішувати».

За словами М.ДОБКІНА, в Харківській області на даний момент чітко вибудувані стосунки з Міністерствами та відомствами, в тому числі з НАК «Нафтогаз Україна».

«Харківська область, незважаючи на складнощі в економіці нашої держави, за минулий рік зуміла залучити у вигляді інвестицій у різні сфери життєдіяльності понад 1,5 млрд. грн. Це на порядок більше, ніж у попередні роки», - зазначив М.ДОБКІН.