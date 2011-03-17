У Харкові з третього поверху випала півторарічна дитина

Харків. 17 березня. УНІАН. У Харкові з третього поверху житлового будинку випала півторарічна дитина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, встановлено, що падіння дівчинки сталося після того, як її 22-річна мати, втомившись після прогулянки, заснула раніше доньки.

Внаслідок падіння з вікна 3-го поверху у дівчинки сталася черепно-мозкова травма та крововилив. Зараз дитина знаходиться у тяжкому стані. Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини, повідомили в ЦЗГ.