У Харкові з вікна третього поверху випала півторарічна дитина
09:48, 17 березня 2011Харьків
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Після прогулянки 22-річна мати, втомившись, заснула раніше доньки. Дитина в тяжкому стані…
Харків. 17 березня. УНІАН. У Харкові з вікна третього поверху житлового будинку випала півторарічна дитина.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, встановлено, що падіння дівчинки сталося після того, як її 22-річна мати, втомившись після прогулянки, заснула раніше доньки.
Внаслідок падіння з вікна 3-го поверху у дівчинки сталася черепно-мозкова травма та крововилив. Зараз дитина знаходиться у тяжкому стані. Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини, повідомили в ЦЗГ.
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