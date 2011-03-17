Шебелинка розпочала виробництво біопалива

Харків. 17 березня. УНІАН. Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», з березня 2011 року розпочала виробництво біопалива на Шебелинському газопереробному заводі (ГПЗ, Харківська обл.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укргазвидобування».

У повідомленні наголошується, що програму з виробництва біопалива на Шебелинському ГПЗ розпочато минулого року.

«Біопаливо Е-95-40 (зимове) вироблятиметься щороку у період з жовтня по квітень. Відповідно, біопаливо Е-95-40 (літнє) випускатиметься з квітня по жовтень», – зазначено у повідомленні.

На сьогодні виробничі потужності Шебелинського ГПЗ дозволяють здійснювати виробництво біопалива обсягом 4 тис. тонн щомісяця.

Компанія відзначає, що за умов стрімкого зростання цін на бензин і дизпаливо склалися сприятливі умови для розвитку виробництва альтернативного палива.

Біопаливо є альтернативою традиційним бензинам і більш екологічне, оскільки продуктом його згоряння є вуглекислий газ, а не важкі метали, як у випадку з бензинами.

Довідка УНІАН. Провідним підприємством з переробки нафтопродуктів у структурі ДК «Укргазвидобування» є Шебелинський газопереробний завод з глибиною переробки вуглеводневої сировини 90%.

Шебелинський ГПЗ виробляє автомобільні бензини марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельне паливо, скраплений газ, уайт-спірит, мазут, бітум та інші нафтопродукти.