Воротар Дніпра виправдовується за свій провал і образу Металіста

16:14, 17 березня 2011
Харьків
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Нецензурщину на форумі вирізали

Харьков. 17 марта. УНИАН. Голкипер днепропетровского Днепра Ян Лаштувка признал свои ошибки в пропущенных мячах в матче Чемпионата Украины с Металлистом.

Об этом футболист написал на официальном форуме днепропетровского клуба, не упустив при этом возможности оскорбить команду противника, используя нецензурную лексику, пишет днепропетровский портал Gorod.dp.ua.

Металіст Дніпро

Приводим адаптированный кирилличный вариант текста комментария, который в оригинале был написан латиницей.

«Критику принимаю. Должен был смотреть на мяч, а не на игрока. Да, сделал две ошибки, а за счет этого команда потеряла очки. Не зная, почему так получается и такие голы пропускаю. На сборах работали. Все получалось. То же самое на тренировках. Я не согласен, с тем, что пишут, люди, что я сдал игру. Пусть они придут и скажут мне в глаза этот бред. Никогда этого не делал и не сделаю.

А еще не понимаю, что пишете про Русола. Он хорошо играет, а вы пишете, что плохо. Я полностью виноват в первом голе, а не кто-то помешал или не помешал. Я сделал сюрприз, а команда г**донов набрала кураж и забила второй гол», - написал Лаштувка.

На оскорбления чешского вратаря отреагировал Харьковский спортивный портал, отметив, что позже редакторы днепропетровского форума подкорректировали высказывания игрока, убрав из текста ругательства.

Напомним, что центральный матч 21-го тура Чемпионата Украины, в котором встречались Металлист и Днепр, завершился боевой ничьей 2:2. Днепропетровский клуб, ведя в счете 2:0, в итоге упустил победу.

О скандале, раскрученном Лаштувкой, пишет и киевский портал Ua-football.comв материале «Металлист» не дал днепропетровским футболистам сорвать крупный куш».

На снимке: игровой момент матча Металлист - Днепр.

Фото сайта ФК «Металлист»

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