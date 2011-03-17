Воротар Дніпра виправдовується за свій провал і образу Металіста

Харьков. 17 марта. УНИАН. Голкипер днепропетровского Днепра Ян Лаштувка признал свои ошибки в пропущенных мячах в матче Чемпионата Украины с Металлистом.

Об этом футболист написал на официальном форуме днепропетровского клуба, не упустив при этом возможности оскорбить команду противника, используя нецензурную лексику, пишет днепропетровский портал Gorod.dp.ua.

Приводим адаптированный кирилличный вариант текста комментария, который в оригинале был написан латиницей.

«Критику принимаю. Должен был смотреть на мяч, а не на игрока. Да, сделал две ошибки, а за счет этого команда потеряла очки. Не зная, почему так получается и такие голы пропускаю. На сборах работали. Все получалось. То же самое на тренировках. Я не согласен, с тем, что пишут, люди, что я сдал игру. Пусть они придут и скажут мне в глаза этот бред. Никогда этого не делал и не сделаю.

А еще не понимаю, что пишете про Русола. Он хорошо играет, а вы пишете, что плохо. Я полностью виноват в первом голе, а не кто-то помешал или не помешал. Я сделал сюрприз, а команда г**донов набрала кураж и забила второй гол», - написал Лаштувка.

На оскорбления чешского вратаря отреагировал Харьковский спортивный портал, отметив, что позже редакторы днепропетровского форума подкорректировали высказывания игрока, убрав из текста ругательства.

Напомним, что центральный матч 21-го тура Чемпионата Украины, в котором встречались Металлист и Днепр, завершился боевой ничьей 2:2. Днепропетровский клуб, ведя в счете 2:0, в итоге упустил победу.

О скандале, раскрученном Лаштувкой, пишет и киевский портал Ua-football.comв материале «Металлист» не дал днепропетровским футболистам сорвать крупный куш».

На снимке: игровой момент матча Металлист - Днепр.

Фото сайта ФК «Металлист»