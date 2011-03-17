Будівельники Харківщини попрацювали на 98%

Харків. 17 березня. УНІАН. У січні-лютому 2011 року підприємства Харківської області власними силами виконали будівельних робіт на суму 403580 тис. грн. - 98,0% обсягу будівництва за відповідний період 2010 року.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Харківській області.

Зменшення обсягів будівельних робіт відбулося в підготовці будівельних майданчиків (на 11,3%) і будівництві будівель і споруд (на 5,2%). При цьому сталося збільшення обсягів робіт з установки інженерного обладнання будівель і споруд (на 65,8%), а також робіт із завершення будівництва (у 6,9 разів).

На Харківщині з початку 2011 року не працювало 46,6% від загальної кількості будівельних підприємств, але за обсягами виконаних будівельних робіт серед регіонів України Харківська область посідає третє місце, поступаючись Києву і Донецькій області.