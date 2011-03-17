У Харкові завершила роботу демаркаційна комісія

Харків. 17 березня. УНІАН. Наступне засідання Спільної українсько-російської демаркаційної комісії відбудеться у квітні-травні на території Російської Федерації.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

За інформацією прес-служби, 15-17 березня в місті Харків пройшло друге засідання Спільної українсько-російської демаркаційної комісії, створеної згідно з Угодою між Україною та Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону від 17 травня 2010 року.

На засіданні Комісії в Харкові було опрацьовано матеріали та документи, необхідні для проведення демаркаційних робіт на лінії державного кордону між Україною та Російською Федерацією, повідомили у прес-службі.