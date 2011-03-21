Першу партію БТР-4 в Ірак відправлять у квітні – Бабаєв

Харків. 21 березня. УНІАН. Україна відправить в Ірак першу партію колісних бронетранспортерів БТР-4 до середини квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на спільному засіданні колегії Харківської облдержадміністрації та адміністративно-господарського активу області перший заступник голова ХОДА Володимир БАБАЄВ.

Він відмітив при цьому, що Держпідприємство «Завод ім. Малишева», яке є одним з головних виконавців контракту на поставки БТР-4 до Іраку, на сьогодні налагодило серійний випуск дизельних двигунів до цих бронемашин.

«На сьогоднішній день вже зібрано 26 двигунів, які раніше не виробляли на підприємстві. Ми розраховуємо, що до середини квітня ці машини буду переправлені замовникам», - сказав В.БАБАЄВ.

Він також зауважив на необхідності завершення технічної модернізації виробничого корпусу, де випускають двигуни до БТР-4.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році держпідприємство «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Прогрес» (дочірнє підприємство держкомпанії «Укрспецекспорт») уклала контракт з Іраком на суму понад 550 млн. доларів, який, як передбачається, повинен стати однією із серії угод, що готуються у сфері ВТС між Україною та Іраком. За деякими даними, загальна сума контракту може становити близько 2,4 млрд. дол. Контракт передбачає постачання протягом 3-3,5 років понад 400 одиниць бронетехніки, зокрема БТР-4, 6 легких транспортних літаків Ан-32, а також проведення послуг з ремонту авіаційної техніки.

На знімку: БТР-4 виробництва Харківського конструкторського бюро ім. Морозова на виставці IDEX-2011 в Абу-Дабі (ОАЕ).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА