У Харкові довічно ув'язнено двох чоловіків за скоєння замовного вбивства

Харків. 24 березня. УНІАН. Апеляційний суд Харківської області за скоєння замовного вбивства засудив двох раніше судимих громадян на довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, замовниця злочину, 29-річна дружина жертви, засуджена на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що належить їй на праві власності.

У ході слідства правоохоронці встановили, що у вересні 2008 року через неприязні стосунки, що склалися внаслідок сварок та конфліктів, жінка вирішила вбити свого чоловіка. Для цього вона звернулася до раніше судимого громадянина, який у свою чергу вступив у попередню змову з теж раніше судимим громадянином. Була досягнута домовленість про скоєння вбивства за винагороду у 8 тис. дол.

На початку січня 2009 року виконавці, отримавши від замовниці передоплату, у стані алкогольного сп’яніння задушили чоловіка в його автомобілі. Після цього вони таємно заволоділи майном загиблого (мобільним телефоном, грошима, обручкою та золотим перснем) і зникли з місця скоєння злочину.