Помер заступник гендиректора УНІАН Валерій Нечипоренко
На 56-му році життя
Харків. 28 березня. УНІАН. У неділю, 27 березня, на 56-му році життя внаслідок тяжкої хвороби помер заступник генерального директора інформаційного агентства УНІАН, заслужений журналіст України, член Національної спілки письменників України Валерій Нечипоренко.
В.Нечипоренко народився 30 серпня 1955 року у місті Коростень Житомирській області.
Закінчив фізико-математичний факультет Житомирського педагогічного інституту, працював шкільним вчителем, інструктором райкому комсомолу.
Став активним журналістом-позаштатником, друкувався у місцевий і столичній пресі. Як спецкор «Радянської Житомирщини» у травні 1986 року побував на ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Отримав другу вищу освіту на факультеті журналістики Київської вищої партійної школи (зараз – Академія держуправління при Президентові України).
Працював головним редактором газети «Житомирський вісник», відповідальним секретарем української редакції газети «Фінансова Україна», редактором відділу науки газети «День», редактором відділу міського життя газети «Всеукраїнські відомсті», у 1998 році створив і редагував всеукраїнську газету «Індустрія».
З лютого 1999 року був заступником генерального директора УНІАН.
З 1988 по 1999 рік видав 12 художніх і науково-популярних книг, перекладався англійською, японською, польською та іншими мовами, лауреат премії Спілки письменників за краще оповідання 1996 року.