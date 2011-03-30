Обласна влада підшукала нового директора заводу ім. Шевченка

Харків. 30 березня. УНІАН. Обласна влада визначилася з кандидатурою на посаду директора заводу ім. Шевченка.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Володимира БАБАЄВА.

«Сьогодні вже вирішено питання з керівником Харківського приладобудівного заводу ім. Шевченка. На жаль, тепер уже колишній керівник заводу показав низьку ефективність у вирішенні завдань щодо наповнення портфеля замовлень заводу», - сказав В.БАБАЄВ.

За його словами, минулого тижня головою області було прийнято рішення про створення робочої групи, до якої увійшли 12 представників заводу ім. Шевченка. «Було ухвалено рішення про те, що очолити підприємство має головний інженер заводу ім. Шевченка Василь ЛУНІН. Тема про зміну керівника була закрита, - зазначив В.БАБАЄВ.

«Дуже важливо, - додав він, - що це рішення підтримав колектив. Я переконався на зборах у тому, що колектив довіряє ЛУНІНУ, який працює давно на підприємстві».

Також він підкреслив, що сьогодні головним завданням для обласної влади є надання всілякої підтримки і допомоги трудовому колективу заводу.