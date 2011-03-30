На Харківщині наполовину зносилися каналізаційні колектори

Харків. 30 березня. УНІАН. На Харківщині перебувають в аварійному стані і потребують поточного або капітального ремонту 529,3 км головних каналізаційних колекторів – 49,1% від загальної протяжності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики в Харківській області.

Крім цього, аварійні та потребують ремонту 860,1 км (або 59,8%) вуличної та 333,4 км (або 56,2%) внутрішньодворової каналізаційної мережі.

Довідка УНІАН. На території населених пунктів Харківської області налічується 118 каналізацій та 38 окремих каналізаційних мереж. На кінець 2010 р. одиночна протяжність головних колекторів складала 1077,8 км, вуличної каналізаційної мережі – 1438,9 км, внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі – 593,6 км. Пропускна спроможність каналізації становила 2,5 млн. куб. м за добу, очисних споруд –1,3 млн. куб. м за добу.

За 2010 р. підприємствами, що мали на балансі каналізаційне господарство та здійснювали централізоване відведення стічних вод від житлових будинків, комунально-побутових та інших підприємств, було пропущено 232,6 млн. куб. м стічних вод.

Через очисні споруди за рік пропущено 98,6% рідини, у тому числі 97,4% каналізаційних стоків пройшло повну біологічну (фізико – хімічну) очистку. Кількість витраченої електроенергії на перекачку стоків за 2010 р. зменшилася в порівнянні з попереднім роком на 1,0% і становила 85,7 млн. квт. годин.