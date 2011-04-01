Харків. 1 квітня. УНІАН. Російсько-український кордон можна буде перетнути пішки.

Про це УНІАН повідомили у Роскордоні.

«У ході міжвідомчих російсько-українських консультацій з питань функціонування пунктів пропуску і місць перетину (місцевих пунктів пропуску) через російсько-український державний кордон сторони погодилися розпочати створення в автомобільних пунктах пропуску смуг руху для перетину громадянами російсько-українського державного кордону у пішому порядку» - зазначається у повідомленні.

Російська сторона розпочне у 2011 р. обладнання пішохідних напрямів, у першу чергу, в автомобільних пунктах пропуску Троєбортне, Суджа, Грайворон, Нехотіївка. Пішохідні смуги на суміжних українських пунктах пропуску Бачевськ, Юнаківка, Велика Писарівка, Гоптівка – вже створено.

Досягнуто домовленість узгоджувати плани реконструкції решти пунктів пропуску для забезпечення в них руху у пішому порядку.

Також під час зустрічі російські і українські експерти обмінялися думками про результати першого етапу спільного моніторингу пунктів пропуску і місць перетину (місцевих пунктів пропуску) через російсько-український державний кордон, проведеного у грудні 2010 р.

Експерти відзначили високу ефективність такої форми роботи, як моніторинг.

Наступний етап двостороннього російсько-українського моніторингу сторони домовилися провести в період з 18 до 29 квітня 2011 року. У зв`язку з цим, в найкоротші терміни буде уточнено і узгоджено персональний склад груп моніторингу, графік і порядок його проведення. Другий етап двостороннього моніторингу пройде на 14 пунктах пропуску: 12 автомобільних і 2 залізничних.

Узагальнені результати моніторингу російські і українські експерти обговорять на наступному засіданні російсько-українських міжвідомчих консультацій.