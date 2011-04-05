Сьогодні - пряма телефонна лінія «Суспільство проти корупції»

Харків. 5 квітня. УНІАН. Сьогодні з 14.00 до 16.00 години за телефоном (057) 705-16-12 відбудеться чергова пряма телефонна лінія «Суспільство проти корупції».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на запитання громадян будуть відповідати начальник Управління державної служби Головного управління державної служби України в Харківській області Любов ЛУЧАНІНОВА, старший оперуповноважений з особливо важливих справ підполковник податкової міліції відділу внутрішньої безпеки при ДПА у Харківській області Управління внутрішньої безпеки ДПА України Олександр СКЛЯР, співробітник головного відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Харківській області майор Тетяна СТРУКОВА, оперуповноважений відділу боротьби з корупцією УБОЗ ГУ МВСУ в Харківській області майор міліції Андрій НАЗАРОВ.