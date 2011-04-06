У Харкові планують встановити ядерну установка США

Харків. 6 квітня. УНІАН. У Харкові планують встановити ядерну установка Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Ядерна установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується електронним прискорювачем», може бути розміщена на базі Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» спільно з Аргонською національною лабораторією США.

Перспективи створення нової ядерної установки в Харкові були обговорені в ході візиту делегації Сполучених Штатів Америки на чолі з Другим заступником Державного секретаря США Деніелом РАССЕЛОМ.

За словами першого заступника голова ХОДА Володимира БАБАЄВА, співпраця у галузі атомної енергетики має бути вигідною обом країнам.

«Нам дуже приємно, що наша потужна науково-дослідна проектна установа «Харківський фізико-технічний інститут» сьогодні має можливість вийти на рівень кращих світових підприємств у галузі атомної енергетики. Ми сподіваємося, що ця співпраця принесе користь обом країнам і стане показовим прикладом спільної роботи», - сказав В.БАБАЄВ.

«У нас залишається ще дуже багато роботи, щоб створити формальні рамки для цього співробітництва, але я оптимістично налаштований, і сподіваюся, що ми зробимо все, як і було заплановано згідно з графіком», - зазначив у свою чергу Деніел РАССЕЛ.

До складу делегації США входили другий секретар Посольства США в Україні Юрій ФЕДЬКІВ, заступник адміністратора Національної адміністрації ядерної безпеки Міністерства енергетики США Ендрю БЕНЯВСЬКІ, директор офісу Міністерства енергетики США в Україні Посольства США в Україні Вейн ЛІЧ, менеджер проекту Міністерства енергетики США Ігор БОЛЬШИНСЬКИЙ, координатор програм Міністерства енергетики США Посольства США в Україні Орина КОВАЛЕНКО.