Аграріям Харківщини є чим буде травити довгоносиків

Харків. 7 квітня. УНІАН. Сільськогосподарські підприємства Харківської області забезпечені засобами захисту рослин на 93%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації по питаннях агропромислового комплексу Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

За його словами, на сьогодні сільгосппідприємства області закупили 1122,1 тонн засобів захисту рослин (потреба - 1206,5 тонн). В тому числі придбано 52 тонни протравлювачів (100% від потреби), гербіцидів – 879 тонн (95%), інсектицидів - 94 тонни (88%), фунгіцидів - 97,4 тонн (82%).