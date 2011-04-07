Захаров веде своїх людей під стіни міліції
10:18, 07 квітня 2011Харьків
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Правозахисники проти побиття громадян
Харків. 7 квітня. УНІАН. Харківська правозахисна група сьогодні планує провести пікетування Головного управління МВС України в Харківській області.
Як повідомляє сайт ХПГ, приводом для цього заходу стала смерть 32-річного Євгена Звенигородського після побиття міліціонерами 30 березня на території облуправління міліції.
Акція розпочнеться о 12.00 навпроти центрального входу в ГУ МВС у Харківської області за адресою Раднаркомівська, 5.
За даними ХПГ, смертність людей, які потрапили до відділків міліції, зросла утричі. З початку 2011 року в установах МВС уже померло 18 осіб.
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