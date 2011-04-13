У Харкові буде споруджено космічний Меморіал

Харків. 13 квітня. УНІАН. На честь космонавтів і працівників ракетно-космічної галузі Харкова в обласному центрі буде споруджено Меморіал «Харків космічний».

Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на першого заступника міського голови Олександра КРИВЦОВА.

Меморіал «Харків космічний» буде відкритий на вулиці 23 Серпня біля пам`ятного знаку, встановленого 12 квітня на місці спорудження пам`ятника на честь космонавтів і працівників ракетно-космічної галузі Харкова.

За словами О.КРИВЦОВА, Меморіал включатиме в себе ряд стел, на яких будуть викарбувані назви харківських підприємств, які брали участь у розвитку ракетно-космічної галузі, там же будуть розташовані стели, які увічнюватимуть імена людей, які зробили особливий внесок у створення ракетно-космічної техніки.

«Вся вулиця 23 серпня буде реконструйована і перетвориться в один з кращих куточків нашого міста», - сказав О.КРИВЦОВ, виступаючи 12 квітня на відкритті пам`ятного знаку на вулиці 23 Серпня.