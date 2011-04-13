У Харкові пройде круглий стіл «Східне партнерство»

Харків. 13 квітня. УНІАН. У четвер, 14 квітня, о 14.00 у Харкові відбудеться круглий стіл «Східне партнерство. Нові можливості розвитку регіонів».

Захід відбудеться на базі Інформаційного центру Європейського Союзу Харківського національного економічного університету (пр. Леніна, 9), початок реєстрації о 13.30, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Організаторами круглого столу є Харківська обласна державна адміністрація, Спілка наукових та інженерних об’єднань України та Харківський національний економічний університет.

Головна мета заходу - обговорення сучасних тенденцій і перспектив міжрегіонального співробітництва, можливості використання європейського досвіду в сфері інноваційного та інвестиційного розвитку регіону, а також презентація програм практичної співпраці Харківської області з країнами-членами Європейського Союзу з урахуванням нового рівня взаємовідносин України та європейської спільноти, зокрема в рамках програми «Східне партнерство».

У зазначеному заході візьмуть участь експерти Європейського Союзу, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівники провідних підприємств та представники наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації Харківщини.