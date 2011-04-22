Харківщина стала більше спалювати газу

Харків. 22 квітня. УНІАН. У Харківській області в березні 2011 р. порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги споживання природного газу збільшилися на 7,0%.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в Харківській області.

Також збільшилися обсяги споживання вугілля кам`яного на 8,9%, палива дизельного - на 3,9%, нафти, включаючи газовий конденсат, - на 1,5%. При цьому зменшилися обсяги споживання мазутів топкових важких на 22,0%, бензину моторного - на 5,0%.

У Харківській області станом на 1 квітня 2011 р. порівняно з аналогічною датою минулого року збільшилися запаси вугілля кам`яного - в 2,3 рази, мазутів топкових важких - на 16,8%, палива дизельного - на 10,3%. Проте зменшилися запаси нафти, включаючи газовий конденсат, - на 35,6%, газу природного - на 15,4%, бензину моторного - на 13,3%.0