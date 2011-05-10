Тимошенко наступного тижня планує відвідати Харків

Харків. 10 травня. УНІАН. Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО планує сьогодні передати в Генеральну прокуратуру клопотання про надання можливості здійснити наступного тижня робочу поїздку до Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед черговим відвідуванням Генпрокуратури.

«Ми зараз будемо передавати клопотання на вівторок-середу на наступному тижні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» повідомила, що має намір відвідати Харківщину на запрошення місцевої громади.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що планує здійснювати регіональні поїздки з метою об’єднання країни. «Якщо я отримаю дозвіл, я терміново поїду в Харківську область, а, крім того, я об’їду всю Україну. Ви знаєте, що я прийняла рішення єднати всіх громадян України, єднати для захисту прав, свобод, життя», - підкреслила вона.