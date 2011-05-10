У Варшаві під час будівництва стадіону до Євро-2012 загинув робітник

Харків. 10 травня. УНІАН. У столиці Польщі на будівельному майданчику Національного стадіону, який споруджується в рамках підготовки до Євро-2012, загинув робітник.

Як передає кореспондент УНІАН, молодий чоловік, який працював при монтажу даху, впав з висоти 30 метрів та загинув на місці.

Прес-секретар генпідрядника будівництва Кароліна ШИДЛОВСЬКА повідомила про створення спеціальної комісії, яка з’ясовуватиме причини трагедії.

За її даними, 30-річний робітник працював на одну із фірм субпідрядників будівництва.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2009 року на будівельному майданчику Національного стадіону загинуло двоє робітників, які також впали з висоти.