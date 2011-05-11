У Харкові підприємці завтра вийдуть на акцію протесту «Вперед!»

Харків. 11 травня. УНІАН. У всеукраїнській акції протесту «Вперед!», яка запланована на 12 травня у Харкові, візьмуть участь 10 громадських організацій краю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у прес-центрі Харківської філії Інстітутe Горшеніна один з координаторів акції, голова обкому Профспілки підприємців Олександр ШАРМАР.

Профлідер заявив, що підприємців обурила реакція влади на їхні вимоги, висунуті раніше, і це спонукає їх до нових виступів, у тому числі проти розпродажу землі в Україні.

«Влада проігнорувала наші вимоги, висловлені в ході акції протесту 21-25 березня. Рівень життя людей щодня знижується, тарифи зростають, а зараз ще й готується продаж землі, яка є надбанням народу», - сказав О.ШАРМАР.

«У ході акцій протесту в березні цього року, - додав він, - ми зібрали понад 100 тисяч підписів під вимогами, які об`єднувало одне: уряд АЗАРОВА - у відставку, антинародні економічні реформи - припинити».

О.ШАРМАР зазначив, що сьогодні триває активний процес переговорів щодо об’єднання зусиль громадських організацій з метою злагоджених дій у протестах проти політики влади.

«Владою було зроблено все, щоб внести розкол до протесного руху, але ми зараз провадимо активні переговори з різними громадськими організаціями для об`єднання зусиль», - сказав О.ШАРМАР.

За його словами, в акції протесту харківських підприємців, яка розпочнеться о 14.30 в центрі міста, планують взяти участь близько 1 тисячі активістів з Харкова та різних районів області.