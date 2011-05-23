Ярославський привітав харків’ян з новим досягненням Металіста

Харків. 23 травня. УНІАН. Президент футбольного клубу «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ привів футболістів і тренерів, усіх харків’ян та уболівальників своєї команди з новим успіхом клубу – виграшем бронзових нагород Чемпіонату України з футболу.

«Позаду складний, але цікавий сезон. Сезон, у якому наша улюблена команда, незважаючи ні на що, показала хорошу, красиву гру і виявила твердість характеру. Ми подолали груповий етап Ліги Європи і добилися виходу в «зону єврокубків» на наступний сезон. Також ми завоювали п`яту бронзу Прем`єр-Ліги поспіль, поставивши тим самим черговий рекорд України. Коли команда повернеться із зборів, ми обов`язково відсвяткуємо цю подію - і гучно, і душевно», - йдеться у привітанні О.ЯРОСЛАВСЬКОГО.

«Кажучи «ми», - наголосив президент клубу, - я маю на увазі всіх нас: гравців, тренерський штаб, адміністрацію клубу, і, звичайно, «12-го гравця». Уболівальники «Металіста» були, є і завжди будуть головною рушійною силою харківського футболу - а значить, і метою нашої роботи. І наступного сезону ФК «Металіст» зробить усе, щоб бути гідним своїх відданих фанів. Разом ми можемо добитися нових рекордів, і я в цьому упевнений».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА