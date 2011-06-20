Сапронов: ринки Харківщини більше не будуть розвиватися стихійно

Харків. 20 червня. УНІАН. Ринки в Харківській області більше не будуть розвиватися стихійно.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

«Безпосередній вплив на зростання цін у регіоні має відсутність налагодженої системи товаропросування від виробників сільськогосподарської продукції до роздрібних ринків, а в кінцевому підсумку до споживачів, що створило умови для активного розвитку посередників. І посередник у ланцюжку «виробник-споживач» явно зайвий. Однією з цілей прийнятої на VI сесії обласної ради VI скликання Регіональної програми удосконалення функціонування роздрібних ринків до 2016 року є якраз оптимізація системи руху продукції і споживчих товарів від виробника до споживача», - сказав Ю.САПРОНОВ.



За його словами, ця Програма обговорювалася з керівниками основних роздрібних ринків області та їх об`єднань і отримала позитивні відгуки.

«Скасування з 1 січня 2011 року оплати ринками ринкового збору певною мірою вже призвело до втрати інтересу до ринків з боку місцевих органів самоврядування, що призвело до порушень договірних відносин з ринками, до занедбаності прилеглих до ринків територій та автошляхів. Цього ніяк не можна допустити, оскільки ринки відіграють важливу роль в умовах розвитку ринкової економіки. Вони є грошоємною складовою частиною внутрішньої торгівлі – це 34-35% від обігу роздрібної торгівлі, близько 13 млрд. грн. за 2010 рік. На жаль, на більшості ринків області протягом останніх років не проводяться роботи з благоустрою, реконструкції, заміни старих архітектурних форм на сучасні, мають місце проблеми незадовільного матеріально-технічного стану, зокрема, недостатнє забезпечення холодильним, ваговимірювальним та іншим торгово-технологічним обладнанням, недостатньо складських приміщень», - констатував Ю.САПРОНОВ.

В Регіональній програмі зазначено, підкреслив він, що необхідною передумовою для розвитку ринку є дотримання чітких правил і норм в організації діяльності ринків, що передбачено наявністю в ній Рекомендацій щодо організації роботи та проведення торговельної діяльності на ринках з продажу товарів. В цьому документі чітко визначені основні пріоритетні напрямки розвитку роздрібних ринків області, якими, крім оптимізації системи руху продукції і споживчих товарів від виробника до споживача, є:

- формування на території області інфраструктури сучасно оснащених ринків різних територіальних масштабів та спеціалізацій, які відповідають чинному законодавству, нормативно-правовим актам і потребам населення в товарах і послугах;

- розвиток, реконструкція існуючих на ринках майданчиків сільгосппродукції.

- створення на ринках області умов для безумовного виконання вимог чинного законодавства.

«Ринки в Харківській області більше не будуть розвиватися стихійно, як вони розвивалися всі роки незалежності України. По кожному ринку буде розроблений план розвитку на п`ять років, облаштовано прилеглі до нього території та відремонтовано під`їзні дороги, приведені до економічно обґрунтованих тарифи на послуги та оренду торгових площ. При цьому хочу наголосити, що фінансове забезпечення виконання основних завдань Програми не передбачає використання бюджетних коштів», - зазначив Ю.САПРОНОВ.