У Харкові підірвали депутата міськради в його автомобілі

У Харкові невідомі підірвали автомобіль депутата міської ради.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, інцидент стався у п’ятницю близько 17.00 в центрі міста на перехресті проспектів Правди і Леніна.

За її словами, невідомі розбили заднє скло джипа Subaru Tribeca і вкинули пляшку з запалювальною сумішшю. Депутат міської ради Анатолій РОДЗИНСЬКИЙ (фракція «Сильна Україна»), який перебував на задньому сидінні, та водій отримали опіки і були доправлені до лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Зараз обоє перебувають у реанімації.

Слідчим відділом харківської міської міліції порушено кримінальну справу за ст.15 (ч.2) та ст.115 (ч.2) кримінального кодексу України (замах на вбивство).

Тривають оперативно-слідчі дії, відпрацьовуються всі версії, повідомила Л.ВОЛКОВА.