ДП «Антонов» та Іран спільно випускатимуть літаки Ан-148/158

Харків. 28 липня. УНІАН. Ісламська республіка Іран і Державний концерн «Антонов» підписали договір про спільне виробництво реактивних літаків нового покоління Ан-148, Ан-158.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході робочої зустрічі керівництва Харківської області та офіційної делегації Ірану в Харкові сказав Надзвичайний і Повноважний посол Ісламської Республіки Іран в Україні Акбар ГАСЕМІ-АЛІ-АБАДІ.

«Кілька днів тому Київ відвідала делегація Організації авіаційної промисловості Ірану. Був підписаний договір між її керівником і паном КИВОЮ (Дмитро КИВА - президент, генеральний конструктор державного концерну «Антонов» - УНІАН), керівником Державного підприємства «Антонов». Мовиться про обяги спільного виробництва літаків Ан-148, Ан-158», - сказав він.

А.ГАСЕМІ-АЛІ-АБАДІ підкреслив, що «вартість цього проекту буде доведена до суми понад 1 млрд. дол.».

За словами посла, в Києві також був продовжений договір щодо спільного виробництва літаків Ан-140 і щодо лізингових постачань літаків Ан-148.

Довідка УНІАН. АН-148 регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення 68-85 пасажирів на відстань 2-4,4 тис. км. Ан-158 призначений для перевезення 99 пасажирів на відстань 7 тис. км.

У 1999 році завод HESA (Ісфахан, Іран) почав серійне виробництво літака Ан-140, перший літак був вироблений у 2001 році. У 2005 році «Антонов» запропонував компанії HESA організувати серійне виробництво регіонального пасажирського літака Ан-148 на потужностях іранського підприємства.

На знімку: моделі літаків виробництва України, на першому плані - Ан-140 Харківського авіазаводу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА