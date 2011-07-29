Уряд виділив на будівництво метро в Харкові 100 млн. грн.

Харків. 29 липня. УНІАН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення Харкову близько 100 млн. грн. на будівництво станції метро «Перемога».

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на губернатора Михайла ДОБКІНА.

Він зауважив, що гроші надійдуть восени та будуть освоєні до кінця цього року.

«Ці гроші будуть освоєні в 2011 році виключно на будівництво станції метро «Перемога». Гадаю , ми почнемо отримувати ці кошти починаючи з вересня. Часу в нас мало, необхідно буде освоювати по 25 млн. грн. на місяць - це не так і мало», - сказав М.ДОБКІН.

Довідка УНІАН. «Проспект Перемоги» - майбутня 30-та станція Харківського метрополітену, яка зараз будується. Буде розташована на Олексіївській лінії метро, відразу за станцією «Олексіївська» і стане кінцевою цієї лінії. Біля станції розташований Олексіївський ринок, трамвайна лінія по проспекту Перемоги та розворотне коло тролейбусів.