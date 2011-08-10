Маркус Ольбак у захваті від ігрового поля стадіону «Металіст»

Харків. 10 серпня. УНІАН. Менеджер збірної Швеції, у недавньому минулому футболіст, уславлений форвард Маркус ОЛЬБАК висловив велике задоволення від стану ігрового поля стадіону «Металіста» напередодні зустрічі збірних України та Швеції в Харкові.

Футболісти обох команд, які провели тренування 9 серпня, відзначили ідеально рівну поверхню газону, а М.ОЛЬБАК, що приїхав ще вранці для невеликої інспекції стадіону, скоротив її тривалість удвічі і, посміхаючись, відзначив: «У вас тут все таке нове і шикарне, що, гадаю, половину свого списку я навіть перевіряти не буду».

Марко ДЕВІЧ та ЕДМАР, у свою чергу, вислухали похвали та дружні підколювання від партнерів по команді. Привід все той же - ідеальний газон на стадіоні, пише «Терикон» з посилапнням на джерело в ФК «Металіст».

Як повідомляв УНІАН, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ виділив на реконструкцію газону ОСК «Металіст», який готується до ігор континентальної першості, 3 млн. євро. Роботи з реконструкції газону ігрового поля харківського стадіону були розпочаті 16 квітня 201 р. Підготовку до цього етапу реконструкції структури ФК «Металіст» та групи DCH, яка реалізує у Харкові проекти до Євро-2012, проводили з початку січня цього року. У ході реконструкції газону, зокрема, замінена система підігріву поля. Після реконструкції обігрів здійснюватиметься шляхом подачі етиленгліколю по трубопроводах. За рахунок цього буде забезпечено прогрівання трави при низьких температурах. На «Металісті» встановлено систему аерації поля із застосуванням вакуумної установки, яка забезпечуватиме примусовий дренаж, а також реверсну подачу повітря в шар підґрунтя. У ході реконструкції запроваджена також нова система поливу, в результаті чого буде збільшено кількість спринклерів, встановлено нові системи труб, насоси, резервуар на 80 кубометрів, що забезпечить своєчасну подачу води на полі навіть в нештатних ситуаціях - у разі перебоїв з водопостачанням у місті. Крім того, на полі застосовуватиметься система штучної прошивки трави від компанії Desso (Нідерланди), що додатково забезпечить дренування, аерацію і нормативну густоту трави.

На знімку: стадіон «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА