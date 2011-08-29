Металіст удесятьох вирвав перемогу в Карпат

Харків. 29 серпня. Харківський Металіст вирвав перемогу у львівських Карпат у матчі восьмого туру чемпіонату України.

Переможний гол на 89-й хвилині забив Марко Девіч. А кілька хвилин до цього Фініньо залишив харків`ян удесятьох, заробивши другий «гірчичник».

І хоча обидві команди у минулий четвер відіграли повторні матчі плей-офф раунду Ліги Європи, але очний матч провели на достатньо високих швидкостях.

Металіст відкрив рахунок на 31-й хвилині. Клейтон Хав`єр потужно пробив у дальній кут після відмінної передачі Хосе Соси.

До кінця першого тайму харків`яни мали хорошу нагоду збільшити перевагу, але Хонатан Крістальдо, вийшовши один на один з Богатіновим, пробив прямісінько у воротаря.

У другому таймі підопічні Мирона Маркевича мали ще кілька моментів для взяття воріт. Проте львів`ян спочатку врятував Богатінов, а після пострілу Хав`єра м`яч пролетів у лічених сантиметрах над поперечиною.

А на 83-й хвилині господарі зрівняли рахунок. Крістобаль Маркес відправив м`яч у сітку після навісу Михайла Кополовця.

Здалося, що матч так і закінчиться внічию. Тим паче, що гості залишилися у меншості. Однак Марко Девіч скористався помилкою Ігоря Ощипка, втік на побачення з голкіпером і поцілив у дальній кут.

Таким чином, Металіст набрав важливі три очки і від лідерів чемпіонату Шахтаря та Динамо відстає тепер лише на два очки. А Карпати знаходяться на передостанній сходинці турнірної таблиці.

ТСН