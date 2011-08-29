Громадянин Вірменії порізав трьох жителів Таранівки

Харків. 29 серпня. УНІАН. На Харківщині громадянин Вірменії ножем поранив трьох осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося 27 серпня в селі Таранівка Зміївського району.

Цього ж дня працівники зміївської міліції затримали нападника. Ним виявився 22-річний громадянин Вірменії, який приїхав у гості до свого дядька, також мешканця села Таранівка. О 4-й ранку гість із Вірменії, провівши дівчину до її дому, повертався до оселі дядька. На вулицею між ним і трьома мешканцями села виникла сварка, під час якої гість пораних всіх трьох зустрічних. Всі вони на світанку були госпіталізовані з ножовими пораненнями до Зміївської лікарні. За діагнозом лікарів, у 39-річного мешканця Таранівки - колото-різана рана волосяної частини голови; у його 31-річного односельця - колото-різана рана лобної частини голови. Більше за інших постраждав 37-річний чоловік – у нього, згідно з довідкою лікарів, – проникаюче колото-різане поранення черевної порожнини з пошкодженням селезінки, кишечника та діафрагми, тобто, тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння.

За фактом порушена кримінальна справа за ст. 15, ч. 2 п. 7 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство), якою перебачене покарання у вигляді позбавленням волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавленняме волі. Речові докази з місця події вилучені.

Затриманий за підозрою у замаху на умисне вбивство в порядку ст. 115 КПКУ громадянин Вірменії утримується в під вартою. Про затримання інформовано Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.