Результати 10-го туру Чемпіонату України з футболу

00:09, 31 серпня 2011
Харьків
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Всі три лідери виграли

Харків. 19 вересня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 10-й тур Чемпіонату України з футболу

Кривбас - Металіст 0:1 (Кристальдо 67)

Шахтар - Ворскла 1:0 (Дентиньо 52)

Чорноморець - Динамо 1:2 (Політило 17 - Алієв 40 пен., Ярмоленко 42)

Арсенал - Олександрія 0:0

Нагадаємо, що раніше зіграли

Іллічівець - Зоря 1:1 (Пуканич 42 - Коротецький 13)

Карпати - Оболонь 0:0

Дніпро - Таврія 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейє 31)

Волинь - Металург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80)

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