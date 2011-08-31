Результати 10-го туру Чемпіонату України з футболу
00:09, 31 серпня 2011Харьків
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Всі три лідери виграли
Харків. 19 вересня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 10-й тур Чемпіонату України з футболу
Кривбас - Металіст 0:1 (Кристальдо 67)
Шахтар - Ворскла 1:0 (Дентиньо 52)
Чорноморець - Динамо 1:2 (Політило 17 - Алієв 40 пен., Ярмоленко 42)
Арсенал - Олександрія 0:0
Нагадаємо, що раніше зіграли
Іллічівець - Зоря 1:1 (Пуканич 42 - Коротецький 13)
Карпати - Оболонь 0:0
Дніпро - Таврія 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейє 31)
Волинь - Металург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80)
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