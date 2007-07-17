Гайсинський займеться політикою

Харків. 17 липня. УНІАН. Харків’янин Юрій ГАЙСИНСЬКИЙ, який нещодавно звільнений з посади прокурора Київської області і котрий у минулому працював заступником Генерального прокурора України, заявив про намір піти у політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ заявив у ефірі 5-го каналу.

При цьому екс-прокурор Київщини не назвав політичної сили, яка йому симпатична, а лише зазначив, що до Комуністичної партії вступати не буде.

Довідка УНІАН. На початку 1990-х років на хвилі демократичних перетворень у колишньому СРСР Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ займався політикою, був депутатом Верховної ради України.