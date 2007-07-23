«Наша Україна – Народна самооборона» і БЮТ за дострокові вибори у Харкові

10:49, 23 липня 2007
Харьків
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Кириленко заявив, що після парламентських виборів демократична коаліція ініціюватиме проведення дострокових виборів мера та міської ради Харкова

Один з лідерів Блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО під час поїздки на Харківщину заявив, що після парламентських виборів демократична коаліція ініціюватиме проведення дострокових виборів мерів та міських рад Харкова і Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО сказав, у суботу, 21 липня? на прес-конференції у Харкові.

“У разі проходження нашої політичної сили до парламенту і формування демократичної більшості, одним з перших рішень буде ініціювання дострокових виборів до Харківської міської ради і харківського мера”, - зазначив він.

В.КИРИЛЕНКО також наголосив, що те саме стосується проведення дострокових виборів до Київської міської ради та перевиборів Київського міського голови.

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